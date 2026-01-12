Потапенок: «Герои Подмосковья» станут катализатором для развития карьеры

На пороге 2026 года участник программы «Герои Подмосковья» Алексей Потапенок определил для себя три ключевых направления развития. Обучающая программа рассматривается им в качестве инструмента для карьерного продвижения в области управления на государственном и муниципальном уровнях. Об этом Потапенок рассказал в беседе с РИАМО.

«Входя в Новый 2026 год, я рассматриваю программу не как конечную цель, а как мощный катализатор для построения траектории карьерного роста в сфере государственного и муниципального управления», — рассказал Потапенок.

Приоритетными задачами для участника обучения стали освоение профессиональных навыков, их применение на практике и формирование образа высококвалифицированного эксперта.

Программа мужчиной воспринимается не как финальная точка образовательного пути, а как стартовая площадка для дальнейшего профессионального роста.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.