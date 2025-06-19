Посвященные Александру Федорчаку «Мемуары о военкоре» выпустят в Крыму

Отец трагически ушедшего из жизни военного корреспондента Александра Федорчака Сергей рассказал, что в Крыму готовятся к изданию книги «Мемуары о военкоре», посвященной его профессиональной деятельности, сообщает «Крым 24» .

По словам Федорчака-старшего, идея создания данной книги принадлежит преподавателям кафедры журналистики Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

«29 июля Саше бы исполнилось 29 лет. Это такие символические цифры. Эта книга выйдет в свет именно 29 числа», — отметил отец погибшего.

Он также добавил, что «Мемуары о военкоре» будут представлены как в традиционном печатном виде, так и в электронной форме. Книга будет содержать QR-коды, позволяющие получить доступ ко всем материалам Александра Федорчака: статьям, видео, репортажам и фотографиям.