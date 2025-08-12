Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц не считает, что Россия согласится на заморозку украинского конфликта, о которой может пойти речь на Аляске. Для этого нет причин и смысла, написал журналист в своем Telegram-канале .

По его словам, с заморозкой соглашаются только тогда, когда уперлись в бетонную стену и нет возможностей, людей, ресурсов, чтобы идти дальше. Есть смысл идти на такой шаг, когда в тылу выстраиваются большие очереди за едой и бензином, а на митинг выходят врачи и учителя.

При этом именно офицеры ВСУ в публичном поле обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому и характеризуют обстановку на поле боя, как «п*****». Поэтому заморозка нужна не России, считает Коц. Так, экс-начальник штаба 12-й бригады спецназначения «Азов»** написал главе страны жалобное письмо.

В нем он пожаловался, что Покровск и Мирноград в Донецкой Народной Республике находятся в окружении. Константиновку ВС РФ окружили наполовину. Таким образом, российская армия активно движется к Краматорску и Дружковке.

«Был бы у руля Порошенко*, он бы уже не мытьем, так катаньем пробивал бы очередной Минск. Но болезненно самовлюбленный Зеленский себе такого позволить не может», — отметил Коц.

Военкор добавил, что для ВС РФ нет смысла останавливаться. Поэтому для заморозки конфликта нет предпосылок.

*Петр Порошенко входит в объединение, которое признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

**Батальон «Азов» признан в России экстремистской, террористической организацией и запрещен.