Порядка 200 обращений участников СВО отработали в Ступине с начала года

В текущем году в городском округе Ступино отработали около 200 обращений участников СВО. Меры поддержки участникам СВО и их семьям — главная тема совещания губернатора с правительством и главами, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В Подмосковье действует 32 региональные меры поддержки. Это и выплаты, включая 500 тыс. рублей за земельный участок, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование. К каждой истории стараемся подходить индивидуально, оказывать необходимую помощь. Важно совершенствовать эту работу. Президент ставит задачу создать базовый стандарт поддержки участников СВО, их родных и семей погибших. Необходимо разрабатывать дополнительные меры, которые помогут ветеранам адаптироваться, обеспечить защиту их социальных интересов», — сказал Андрей Воробьев.

Для участников СВО предусмотрен прокат технических средств реабилитации, помощь в зубопротезировании, бесплатный уход и соцобслуживание на дому.

Новая мера поддержки — выплата 500 тыс. руб. взамен участка. Предоставляется участникам СВО, которые завершили службу, являются жителями области и имеют звание Героя РФ или ордена за заслуги в спецоперации. Выплату также могут получить члены семей погибших бойцов.

Для детей участников СВО предусмотрено: внеочередное зачисление в детсады, освобождение от оплаты за него, бесплатные кружки, секции, выплата на школьную форму, горячее питание в школах и колледжах, путевки в лагерь «Литвиново».

Супругам и родителям бойцов предоставляют соцуслуги на дому, реабилитацию, психологическую, юридическую помощь, путевки в пансионаты, соцгазификацию.

«В городском округе Ступино свыше 800 участников СВО. Более 50 наших защитников завершили службу и вернулись домой», — рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.

По словам главы округа, за помощью можно обратиться: в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Тел.: 8 951 829-04-04. В центр помощи участникам СВО и их семьям (г.Ступино, ул. Пушкина 101. Тел.: 8 (49-66) 47-68-22). К социальному координатору фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Ступино, ул. Андропова 43а/2. Тел.: 8 (49-66) 47-59-20.

С начала года поступило свыше 200 обращений. Самые частые — предоставление земельного участка, выплат, связанных с участием в СВО, получение удостоверения ветерана боевых действий, мер соцподдержки, помощь в трудоустройстве, оказание юридической, психологической и медицинской помощи, участие в программе «Время героев».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.