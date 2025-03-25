Понаровская в Петербурге спела песню на стихи Захаровой о погибших бойцах СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Telegram-канале важной для себя новостью: впервые со сцены прозвучала песня «Мой ангел» на ее стихи.

Песня посвящена тем, кто погиб в ходе проведения спецоперации на Украине, их матерям. Музыку для нее написал продюсер и композитор Максим Фадеев.

Премьера состоялась накануне в Санкт-Петербурге. Исполнила композицию известная джазовая певица Ирина Понаровская, которая год назад потеряла сына — художника Энтони Родда.

«Этими эмоциями я жила 3 года: общалась с матерями погибших ребят, читала их письма, участвовала в их мероприятиях в поддержку тех, кто сражается. Понимала, что чувства переполняют. Но не знала, как подступиться, и кто сможет исполнить», — рассказала Захарова.

Диппредставитель отметила, что затем среди всех российских певиц подошла именно Понаровская — она смогла «прочувствовать каждую частицу беды».