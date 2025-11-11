Помощь из Раменского округа регулярно поступает на фронт для поддержки участников СВО

Более шести тонн груза отправит Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния на Покровское направление в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Состоялась погрузка на территории Казанского храма города Раменское. В ней приняли участие курсанты ВПК «Высота» под управлением ветерана боевых действий Николая Юдина. Самому младшему участнику погрузки было семь лет. Но несмотря на юный возраст ребята активно помогали загружать машины.

Как отметил настоятель Казанского храма г. Раменское протоиерей Андрей Козорезов, груз отправится танкистам, штурмовикам и в социальный отдел Донецкой епархии, откуда распределится по назначению.

Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния регулярно отправляется на фронт, доставляя бойцам и мирным жителям Донбасса необходимую адресную помощь.

Также посылки на фронт передали ученики 5-го кадетского класса школы № 6. Помощь бойцам 1-й штурмовой роты 1-го батальона 433-го гвардейского мотострелкового полка 27-й дивизии доставят волонтеры духовно-гуманитарного конвоя Раменского благочиния.

Они уже отправились в зону проведения специальной военной операции. Командир подразделения штурмовиков с позывным Кузьмич и его боевые товарищи ждут посылки от ребят, в которых носки, разогревающиеся стельки, фонарики, сладости, письма и многое другое, что обязательно согреет сердца военнослужащих Российской Федерации.

В знак благодарности бойцы передадут кадетам флаг подразделения и шевроны. Фронтовой волонтер Максим Козлов пообещал в следующий раз прийти в школу к ребятам уже с подарком от бойцов. Он поблагодарил ребят и классного руководителя 5-го кадетского класса школы № 6 Екатерину Дабшан за гуманитарную помощь для участников СВО.

«Никто из родителей наших кадетов не остался в стороне, каждый внес свой вклад в поддержку бойцов», — отметила Екатерина Дабшан.

По глазам и поступкам ребят можно понять, что эта помощь — не разовая акция, и патриотизм для них не просто слово, а действие и, возможно, образ жизни.

«Благодарю жителей нашего округа за неравнодушие и желание поддержать военнослужащих Российской Федерации, которые отстаивают на передовой нашу историческую память и интересы великой страны — России», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.