Полтонны гуманитарной помощи отправили детям Донбасса из Солнечногорска

Свыше 500 кг гуманитарной помощи отправили для детей на Северодонецком направлении Луганской области из Солнечногорска. Волонтеры доставляют необходимое в школы, реабилитационные и детские центры Булгаковки, Варваровки, Голубовки, Рубежного и Кременной. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 160 коробках разместили канцелярию, книги, тетради, игрушки, развивающие игры, рюкзаки и многое другое.

«Помогать стало доброй традицией. Большой детский сбор направляется в школы, детские центры, реабилитационные центры. Рубежное и Кременная — территория в «красной зоне», там идут боевые действия. Туда можно проехать только с разрешения. Нас будут встречать и сопровождать под конвоем в самые горячие точки», — рассказала помощник главы городского округа Солнечногорск по безопасности Ирина Казанская.

В сборе участвовали сотрудники администрации, депутаты, волонтеры движения «Женский эскадрон», предприниматели и неравнодушные жители округа.

«Городской округ Солнечногорск на постоянной основе оказывает поддержку бойцам, жителям, детям в зоне специальной военной операции и на приграничных территориях. Только за прошлый год мы отправили более 590 тонн гумпомощи и в этом году не сбавляем обороты», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Каждый может внести свой посильный вклад в помощь бойцам, их родственникам, жителям территорий. Сделать это можно в едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО (ул. Красная, д. 22А, 1 этаж), волонтерских и общественных организациях округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.