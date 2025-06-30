Полковник заявил, что ВСУ под Днепропетровском ждет разгром и потери

Как отметил эксперт, первый населенный пункт в Днепропетровской области, перешедший под влияние российской армии на данном направлении, говорит о том, что Россия начнет создание буферной зоны в регионе. Так, отечественные войска начнут формирование зоны безопасности не только для защиты Курской, Белгородской и Брянской областей, но и для ДНР, ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областей.

По мнению Матвейчука, теперь российская армия будет вести боевые действия в Днепропетровской области. Это необходимо для расширения и углубления буферной зоны в данном направлении. Более того, специалист добавил, что равнинный рельеф в области станет проблемой для ВСУ. Войска Украины не смогут создать там оборонительные укрепления, который могли бы остановить продвижение российской армии.

«Я думаю, что для ВСУ все это обернется потерей территории, а также разгромом с огромными потерями в личном составе и технике», — заключил полковник в отставке.