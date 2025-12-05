Полковник Яковлев рассказал, как выстраивал разведку на тяжелых участках СВО

Майор запаса, полковник полиции и финалист программы «Герои Подмосковья» Андрей Яковлев в беседе с РИАМО рассказал, как участвовал в формировании системы разведобеспечения, набирал подразделения, перестраивал работу под новые условия войны, а также чему его научили самые тяжелые эпизоды службы.

Исполняя обязанности начальника разведки соединения, Яковлев проявил высокий уровень профессионализма, стратегическое мышление и организаторские способности. Ему удалось выстроить четкую и эффективную систему разведывательного обеспечения, ставшую ключевым элементом в подготовке и ведении боевых действий. Благодаря его усилиям была вскрыта вся глубина обороны противника — от переднего края до оперативных резервов.

Он лично организовал надежный канал получения агентурной информации, позволивший выявить места дислокации наемников иностранного легиона, а также точные координаты скоплений тяжелых вооружений и техники врага. По указанным целям были нанесены массированные поражения, что не только сорвало готовящееся контрнаступление противника на ответственном участке, но и привело к существенным потерям врага в живой силе и бронетехнике.

Кадровый военный и путь в разведку СВО

Военный опыт Андрей Яковлев накапливал десятилетиями: Минобороны, антитеррористический центр, Чечня, ранение, служба в структурах безопасности. С началом СВО его направили в соединение с большими потерями.

«Когда началась СВО, стало понятно, что мой опыт нужен. Было общение, и меня направили по конкретному целевому назначению — в соединение, где были большие потери. Я был там единственным офицером разведки в управлении. Моя задача заключалась в том, что, когда шли эшелоны, мы набирали ребят в разведорганы, формировали разведроты, укомплектовывали разведбазу. И я должен был выстроить систему разведки соединения. Этим и занимался», — рассказал Яковлев.

Он добавил, что по сравнению с Чечней эта военная кампания — намного жестче. Дефицит снабжения в начале, тяжелые условия, отсутствие экипировки. Позже ситуация улучшилась, но принципиально изменилась сама война: дроны, роботы, новые тактики. Приходилось перестраивать весь подход к разведке и обучению бойцов.

«Не хватало одежды, обуви, стояла страшная грязь, сапог не было. Но благодаря волонтерам, которые просто машинами везли гуманитарку, нас одели и обули. А уже в 2023 году Минобороны заработало полноценно: появилась бронезащита, вооружение, форма — многое изменилось в лучшую сторону. Но, если смотреть глубже, то полностью поменялись подходы, по которым жила армия, учения, уставы, подготовка офицеров. Приходилось переучиваться на ходу — переучивать людей, приспосабливаться. Но все было по-своему интересным и новым», — вспоминает участник СВО.

Что такое подвиг на войне

По словам Яковлева, подвиг — это ежедневная работа всех, кто там находится. Сложнее всего мобилизованным: многие пришли из гражданской жизни. С особой теплотой он вспоминает командира роты.

«Я считаю, что все, кто сейчас там, — совершают подвиг. Если говорить про кадровых военных, то каждый офицер, заканчивая училище, понимает, куда идет: защищать Родину. А вот для мобилизованных все иначе. Ты был шофером, работал у станка, занимался наукой, вел бизнес — и вдруг оказываешься на войне. Вот у меня был командир разведроты. Погиб. Он полностью продал свой бизнес и на эти деньги закупил все для своих мобилизованных: одел, обеспечил броней, связью, техникой. Сформировал из них работоспособное подразделение, которое эффективно выполняло задачи. Молодой парень, прошедший Чечню. У него осталось трое детей. Вот это — подвиг», — подчеркнул Яковлев.

«Последний раз похожее было в Великую Отечественную — танки, авиация, тяжелое вооружение. В Чечне противник такого иметь не мог. А здесь против нас стоял иностранный легион: офицеры и солдаты НАТО, которые воюют профессионально. И наша задача была, чтобы мобилизованные смогли им противостоять. И они смогли. Мы удержали, перемололи их так, что у противника началась ротация — их начали выводить и заменять территориальной обороной Украины. И тогда стало проще», — констатировал финалист программы.

Как война меняет отношение к людям

Яковлев резюмирует, что у вернувшихся обостряется чувство справедливости: сразу видно, кто искренне помогает фронту, а кто живет только своим удобством. В то же время простые жесты поддержки — письма детей, теплые вещи от пенсионеров — оказываются самыми сильными.

«Есть те, кто готов последнее отдать. Бабушки вяжут носки: „Сыночек, вот тебе, чтобы ножки не мерзли“. Дети пишут письма: „Солдат родной“. Мы, взрослые мужики, после задания — голодные, грязные, не спавшие — увидели эти детские конвертики и ревели навзрыд. Я говорил и повторю: сейчас всем нужно поменять целеполагание. И чиновникам, и обычным людям. Нужно понимать, за кого ты. Либо за нас, либо за них. Третьего не бывает. Нельзя остаться в тени», — заключил он.

По его оценке, контрнаступление ВСУ отбили в основном мобилизованные.

