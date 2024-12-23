Полякова: правительство и депутаты Подмосковья активно поддерживают участников СВО и их семей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением, в ходе которого подвел итоги 2024-го и поставил цели на 2025-й год. Среди важнейших тем: строительство новых школ и поликлиник, дороги и транспорт, модернизация электро- и теплосетей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам руководителя региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Московской области, депутата Государственной Думы Аллы Поляковой в своем выступлении Губернатор большое внимание уделил поддержке института семьи.

«В своем выступлении Андрей Юрьевич отметил, что поддержка семейных ценностей будет и дальше в приоритете у Правительства Московской области. Например, в 2025 году появится новая региональная мера поддержки для молодых семей при рождении 3 ребенка — 300 тысяч рублей. Выстраивание системы мер поддержки — приоритет народной программы „Единой России“. На это направлен партийный проект „Крепкая семья“, в рамках которого единороссы проводят семейные мастер-классы, праздничные мероприятия и круглые столы по наболевшим темам», — отметила Полякова.

Также Губернатор напомнил о необходимости проявлять постоянную заботу о семьях бойцов-участников специальной военной операции.

«На федеральном уровне это вопрос первостепенной важности. С коллегами-депутатами Государственной Думы в осеннюю сессию приняли 17 законопроектов, инициированных фракцией „Единая Россия“, по поддержке участников специальной военной операции. Решены вопросы о расширении перечня лиц, которые могут быть признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий, расширении трудовых прав, освобождении от ряда платежей. Что касается Московской области, то депутатский корпус и Правительство региона ведут активную работу в этом направлении, в том числе и на площадках местных общественных приемных „Единой России“. Семьи военнослужащих могут обратиться с любыми вопросами и получить помощь, психологическую поддержку или правовую консультацию. В этом направлении общественные приемные партии сотрудничают совместно с юристами, фондом „Защитники Отечества“, Комитетом воинов отечества, „Боевым Братством“ и другими организациями», — рассказала Алла Полякова.

Также депутат отметила, что Андрей Юрьевич — грамотный и прогрессивный руководитель региона, четко ставящий перед собой и своей командой цели. В центре внимания Губернатора — благополучие жителей Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.