Полиция снимает с розыска 154 жителя Суджанского района, они живы
Сотрудники полиции помогают жителям освобожденных от ВСУ территорий в Суджанском районе Курской области связаться с родственниками. В связи с этим с розыска готовятся снять 154 человека, эти люди живы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет ТАСС.
«Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы», — заявила Волк.
Официальный представитель МВД РФ также отметила, что жителям Суджанского района Курской области помогают в течение суток восстановить документы. Сотрудники подразделений по вопросам миграции принимают соответствующие заявления и помогают все оформить, при этом госпошлина с людей, утративших документы, не взимается.
Чтобы гражданам, прибывшим в пункты временного размещения, было удобно, сотрудники полиции сами приезжают и принимают заявления о восстановлении документов на местах. По словам Волк, это важная работа, которая облегчает жизнь россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.