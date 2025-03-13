Полиция снимает с розыска 154 жителя Суджанского района, они живы

Сотрудники полиции помогают жителям освобожденных от ВСУ территорий в Суджанском районе Курской области связаться с родственниками. В связи с этим с розыска готовятся снять 154 человека, эти люди живы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет ТАСС .

«Мои коллеги оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района Курской области, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы», — заявила Волк.

Официальный представитель МВД РФ также отметила, что жителям Суджанского района Курской области помогают в течение суток восстановить документы. Сотрудники подразделений по вопросам миграции принимают соответствующие заявления и помогают все оформить, при этом госпошлина с людей, утративших документы, не взимается.

Чтобы гражданам, прибывшим в пункты временного размещения, было удобно, сотрудники полиции сами приезжают и принимают заявления о восстановлении документов на местах. По словам Волк, это важная работа, которая облегчает жизнь россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.