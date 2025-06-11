Полицейских и военного, закидывавших камнями БПЛА, наградили в Иркутской области

Сотрудников полиции и военнослужащего, которые закидывали камнями вылетающие из фуры беспилотники ВСУ, наградили в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Вы — настоящие герои, которые, рискуя собой, не допустили жертв, предотвратили возможную трагедию», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что камни по вражеским беспилотникам бросали участковый Евгений Адорченко, оперуполномоченный уголовного розыска Виктор Васильев, водитель отдела полиции Валерий Шишкин и военнослужащий Алексей, оказавшийся неподалеку.

Глава региона добавил, что также в ликвидации беспилотников принимали участие дальнобойщики, которые в этот момент находились на стоянке у кафе. Мужчины живут в других регионах, но с ними обязательно свяжутся и выразят благодарность.

1 июня в районе Мурманска и Иркутска заметили фуры с FPV-дронами, которые начали обстрелы российской территории. Жители рассказали, что беспилотники вылетали из грузовика. Люди закидывали дроны камнями, чтобы помешать им взлетать.