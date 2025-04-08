Политолог: жители Суджанского района достойны звания ветеранов боевых действий

Инициатива о наделении военкоров и жителей Суджанского района Курской области статусом ветеранов боевых действий — не просто акт соцподдержки, а прецедент, который может изменить сам подход к понятию «участник боевых действий» в российском праве, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили наделить статусом ветерана боевых действий военкоров, работающих в зоне СВО, и жителей Суджанского района Курской области.

«До сих пор этот статус закреплялся исключительно за военнослужащими и теми, кто выполнял задачи в зонах вооруженных конфликтов. Включение в этот перечень гражданских лиц, оказавшихся на передовой, станет уникальной практикой для российского законодательства», — сказал Булавицкий.

Он подчеркнул, что логика здесь очевидна. Военные корреспонденты не просто фиксируют события, они работают в условиях постоянной угрозы жизни. Недавние трагические случаи, когда на фронте погибли и были ранены 10 журналистов, показывают, что военкоры, фактически, воюют на информационном фронте.

По словам эксперта, ситуация с жителями Суджанского района аналогична. Оказавшись в оккупации, они подверглись насилию, угрозам и репрессиям. Многие из них активно помогали российским войскам, подвергая свою жизнь огромному риску. Их роль в обороне страны нельзя недооценивать.

«В годы Великой Отечественной войны партизаны и подпольщики также не были кадровыми военными, но их вклад в победу был признан государством», — отметил политолог.

Важно, чтобы инициатива не осталась на бумаге, а была сопровождена реальными мерами поддержки — медицинской помощью, реабилитацией, социальными гарантиями. Этот шаг заложит новый правовой стандарт для защиты граждан, оказавшихся на линии фронта, заключил Булавицкий.