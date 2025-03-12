Политолог: временное перемирие между РФ и Украиной будет в интересах Киева

«Паузу в 30 дней, предлагаемую США, можно расценить не иначе как повторение сценария «Минска-2», целью которого было не урегулировать конфликт, а выиграть время для перевооружения Украины», - считает эксперт.

По словам Казелько, американские предложения в Джидде можно назвать «издевательством» над Россией: они полностью противоречат заявлениям президента России Владимира Путина о том, что нашей стране нужен долгосрочный мир.

Кроме того, в одном из своих выступлений Путин отметил, что ВСУ должны быть выведены за пределы границ РФ, а Украина должна официально отказаться от вступления в НАТО. Ни одно из этих условий пока не было соблюдено и уж тем более не будет выполнено в ходе 30-дневного перемирия. Более того, администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления поставок оружия Украине после достижения перемирия — эти условия в корне неприемлемы для Москвы.

«Ситуация усложняется тем, что США пытаются поставить Россию перед выбором. В случае если российская сторона не выразит согласие с предложениями Трампа, США грозятся ужесточить санкционный режим. Тем не менее, дополнительные ограничения не нанесут серьезного ущерба Москве, в отношении которой с февраля 2022 г. и так было введено более 16 тысяч санкций», - прокомментировала политолог.

Гораздо важнее для России сейчас отстоять свои национальные интересы, не уступив противнику ни на поле боя, ни в ходе переговоров. Американские инициативы, высказанные вчера в Саудовской Аравии, могут нанести России стратегическое поражение, поэтому Москва на них не пойдет. Единственный способ для США завершить украинский конфликт — предложить для России приемлемые для нее условия, заключила она.