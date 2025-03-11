Политолог: Украина преследовала две цели, атакуя дронами Москву и область

Кажется, что решение Киева массово запустить беспилотники на Москву и Подмосковье — странное и бессмысленное, но на деле все не так однозначно. Украина преследовала определенные цели. Об этом рассказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

По словам эксперта, перед переговорами в Саудовской Аравии Украина хотела показать, что она обладает достаточным количеством БПЛА и ракет для продолжения боевых действий, но при этом готова начать принимать меры к деэскалации конфликта, на что намекает письмо украинского президента Владимира Зеленского с извинениями Трампу.

Вторая задача — отвлечь внимание от событий в Судже. Матюшенков отметил, что грядущее тяжелое отступление ВСУ из Курской области — трагедия для Зеленского, который так гордится присутствием украинских подразделений в российском регионе.

Кроме того, политолог обратил внимание на то, что в Москве сейчас находится генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Можно сказать, что это визитная карточка киевских террористов», — сказал Матюшенков.

Матюшенков отметил, что неслучайно одним из пунктов предлагаемого Украиной соглашения о прекращении огня является приостановка использования дронов, которых у ВСУ становится все меньше. Именно это является основной задачей Украины в этом раунде переговоров.

Киев аргументирует необходимость подписания этого документа тем, что он готов к мирному урегулированию, но по факту это просто попытка спасти остатки своей группировки в Судже.

По словам политолога, ответ России на такие провокации, как и всегда, будет суровым, но справедливым. Он добавил, что при этом лучший ответ врагу — это подвижки в переговорном процессе.