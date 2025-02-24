Те, кто предпочел тепличные условия жизни за границей, знают, что в тяжелый момент Родина их не бросит. По разным данным на середину 2024 года, от 40 до 50% релокантов, покинувших страну после начала СВО, вернулись в Россию. Об этом РИАМО сообщила член экспертного клуба «Дигория», депутат Московской городской думы, руководитель депутатского объединения ЛДПР Мария Воропаева.

«СВО показала, что Россия — страна неравнодушных людей. Мы все время рядом с детьми и семьями тех, кто уже никогда не вернется с фронта. В тылу мы создаем новейшее вооружение и шьем, вяжем, варим, чтобы наши бойцы чувствовали заботу соотечественников. Волонтерское движение в России приобрело по-настоящему массовый характер, многие добровольцы не боятся рисковать жизнью и едут на фронт, чтобы оказать необходимую помощь нашим защитникам Отечества», — сказала Воропаева.

В стране стала формироваться новая элита, преданная стране, слову и делу. Здесь можно отметить важность программы «Время героев» — успешную практику, которая нацелена на создание кадровых лифтов для участников СВО. Она соответствует стратегической задаче государства по воспитанию национально-ориентированной политической элиты, которую обозначил Владимир Путин в последнем послании федеральному собранию.

«Мы смогли многое начать делать сами. Не ждать, когда завезут из-за рубежа, а надеяться только на себя. И это тоже наследие специальной военной операции — наши новые технологии и специалисты. Нельзя останавливать эту работу. Нам еще многое нужно наладить, нарастить, углубить. И мы обязательно это сделаем», — добавила политолог.