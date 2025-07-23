Политолог рассказал, какое предложение сделал Лавров госсекретарю США

В Стамбуле проходит третий раунд переговоров России и Украины. Накануне их министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал госсекретарю США Марко Рубио новое предложение по урегулированию конфликта. Политолог Михаил Павлив рассказал, о чем могла идти речь, передает «Царьград» .

Встреча Лаврова и Рубио состоялась 10 июля в рамках форума стран АСЕАН. После разговора Рубио заявил, что РФ предложила новый подход по урегулированию конфликта на Украине. Какой именно, он не раскрыл.

«Это подготовка „бархатного“ переворота, то есть переформатирование большинства парламента с формированием оппозиционного к Зеленскому правительства и президиума парламента с оказанием давления с целью, чтобы он по собственному желанию ушел», — уточнил Михаил Павлив.

Политолог просит не опережать официальную информацию. Но фактически речь идет о смене статуса переговорщиков.