16 апреля исполняется ровно 30 дней со дня объявления моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. За это время Украина систематически нарушала мораторий. Первый удар ВСУ нанесли уже спустя несколько часов после переговоров, а уже 21 марта киевский режим осуществил подрыв газоизмерительной станции «Суджа». Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян.

«Несмотря на договоренности, Киев продолжал наносить удары по энергетическим объектам России. Такие вопиющие нарушения — еще одно доказательство недоговороспособности Киева, которое дает повод задуматься о целесообразности продления моратория российской стороной. Думаю, оно будет возможно только при том условии, что обязательства двух сторон друг перед другом будут зафиксированы в письменном виде, а за их неисполнением последуют жесткие санкции, в том числе со стороны США», — сказала Давидян.

У эксперта складывается впечатление, что Штатам не совсем нужно пролонгирование моратория, ведь какого-либо внятного осуждения действий Зеленского со стороны Трампа не прозвучало. Надежд на то, что США смогут заставить Зеленского задуматься, довольно мало, ведь каждый раз украинский президент саботировал соглашения по мирному урегулированию.

«Так или иначе, финальное решение о продлении или не продлении моратория будет за Владимиром Путиным. Уверена, что президент примет взвешенное решение, исходя из всех имеющихся сведений», — отметила политолог.