На Украине накануне произошел массовый налет дронов, который продолжался в течение 21 часа. По противнику ударили почти 1000 беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По его данным, БПЛА были замечены в том числе во всех крупных городах Западной Украины. В местных пабликах заявляли, что дроны поразили объекты критической инфраструктуры. Взрывы прогремели в Комарновской и Добросинско-Магеровской громадах Львовской области.

Украинские СМИ пишут, что атаке подверглись здания СБУ в городах на западе страны. В Сети появилось видео, в котором зафиксирован прилет по офису Винницкого филиала службы безопасности.

По словам военкора, таким способом Россия продемонстрировала свой наращенный промышленный потенциал. Она показала, что способна запускать под тысячу дронов в сутки. Коц отметил, что ко всему прочему БПЛА эволюционировали, а украинские системы перехвата устарели и не успевают за российскими дронами.

Военкор отметил, что Россия также одновременно подала сигнал и Ближнему Востоку, и украинцам о том, что «хваленые специалисты» главы киевского режима Владимира Зеленского, которые отправились помогать бороться с иранскими дронами, не способны защитить собственную страну.

