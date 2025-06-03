«Пойдут на корм рыбам»: эксперт оценил угрозы ВСУ в отношении Крыма

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Украине не удастся провести операцию по высадке десанта на побережье Крыма: не хватит ресурсов и усилий, берег тщательно защищен Россией, сообщает Инфо24 .

«Дело в том, что все побережье Крыма подготовлено нашими военными к „приятной“ встрече противника. Там сосредоточено огромное количество наших войск и средств поражения, в результате чего даже вражеские дроны, со всеми ухищрениями не могут приблизиться к берегу», — сказал Дандыкин.

По его словам, украинские войска могут попытаться высадиться в Крыму, но это сразу пресекут российские военные. Не стоит серьезно воспринимать и угрозы Киева в отношении Крыма: они направлены в первую очередь на то, чтобы посеять панику среди местного населения и сорвать курортный сезон.

Также эксперт добавил, что солдаты ВСУ сразу «пойдут на корм рыбам». Кроме того, сейчас у Украины нет достаточного количества подготовленных кадров для подобной операции.