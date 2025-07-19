сегодня в 15:59

Появились фото и видео ракетного обстрела центра Донецка в ДНР

Baza опубликовала фото и видео ракетного обстрела центра Донецка в ДНР. На кадрах видно, что у дома повыбивало окна.

Квартиры мирных граждан повреждены. Рядом с местом обстрела ходят люди.

«Просто в жилой дом попали», — прокомментировал мужчина, снимавший видео.

На опубликованных фото видно, что у людей повреждены балконы. Также был посечен балкон. Официальной информации от властей по поводу обстрела еще не появлялось.

Ранее ТАСС сообщал, что украинские боевики нанесли удар ракетами по центру Донецка. Также был поврежден травматологический центр. Прозвучали несколько громких взрывов.