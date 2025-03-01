Подведены итоги года работы программы обучения ветеранов СВО «Время героев»

Год назад в России начала работать программа «Время героев», которая специализируется на подготовке руководителей из числа солдат, офицеров, участвовавших в СВО. Подведены итоги деятельности по подготовке будущей элиты — сотрудников, начальников органов государственной, муниципальной власти, госкомпаний, сообщается на сайте « Время героев ».

29 февраля 2024 года во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин инициировал создание федеральной кадровой программы «Время героев». Ее задача — дать возможность участникам и ветеранам спецоперации стать руководителями в разных сферах, в том числе в органах государственной, муниципальной власти, госкомпаниях.

В первый поток программы были отобраны 83 человека. Их начали учить государственному управлению 27 мая 2024 года. Главными критериями для прохождения в программу стали боевые заслуги в ходе спецоперации, управленческий опыт и потенциал.

Среди тех, кто прошел в первый поток, 21 человек обладали звездой Героя России. Суммарно на всех слушателей первых курсов программы приходится 281 госнаграда.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сказал, что задача программы — дать солдатам из зоны СВО знания и сформировать эффективных управленцев. Он добавил, что их достижениями гордятся.

За период действия программы новые должности получили 27 слушателей первого потока. Так, герой ДНР Артем Жога стал полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. Евгений Первышов получил должность врио главы Тамбовской области.

Герой РФ Артур Орлов стал председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Алексей Кондратьев получил должность сенатора РФ от Курской области. Александр Шляпников назначен замгубернатора Калужской области.

Руководитель программы Мария Костюк стала врио губернатора Еврейской автономной области.

За год учебы участники прослушали два образовательных модуля. Во время них рассказывали об особенностях госполитики, системах госуправления, экономики, госфинансов, коммуникаций и инвестиций. «Студентов» отправили на региональные стажировки в Сахалинскую и Нижегородскую области.

В качестве спикеров программы были приглашены сотрудники администрации президента, члены правительства, главы федеральных ведомств, регионов России. На межмодульных стажировках «студенты» учатся в онлайн-формате, применяют знания под крылом наставника со стажем.

Участников первого потока отправляют стажироваться в администрацию президента, аппарат правительства, Совет Федерации, Госдуму, аппараты региональных правительств, федеральных министерств, госкорпораций России.

Программа продолжает развиваться. Продолжается дополнительный отбор. По его завершении будет запущен второй поток. Суммарно за прошедший год заявки на участие отправили около 65 тыс. солдат из зоны СВО.

14 декабря 2024 года президент Путин во время съезда «Единой России» сказал, что нужно расширить федеральную программу «Время героев» на регионы РФ. Это поручение воплощается в жизнь прямо сейчас.