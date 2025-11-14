Подполковник Тихонравов: в «Героях Подмосковья» информацию дают профессионально

В программе «Герои Подмосковья» можно получить пользу и профессионально, и по-человечески, сообщил РИАМО участник программы, подполковник Леонид Тихонравов.

«В процессе обучения ты перенимаешь опыт других людей. Это рост в профессиональном плане. Узнаешь что-то новое. Стараешься, если есть какая-то нехватка знаний в том направлении, восполнить за счет литературы, за счет общения с новыми людьми», — сказал военный.

По его словам, еще плюс заключается в том, что ведется развитие горизонтальных и вертикальных связей.

«Я такие связи стараюсь развивать, потом они в жизни очень помогают. Когда есть определенный вопрос, проще, конечно, общаться с человеком, которого ты знаешь», — добавил собеседник.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» реализуется в регионе по поручению президента России Владимира Путина. Главной целью проекта является дать возможность ветеранам СВО получить новые знания, развить их управленческие навыки и помочь построить карьеру в государственной или частно-корпоративной сфере.

Обучение в программе длится один год на безвозмездной основе для всех, кто подал заявку и прошел отборочный тур. Программа состоит из четырех очно-заочных блоков и стажировки, в том числе в государственных учреждениях и муниципальных администрациях. Все обучение проходит под чутким контролем опытных наставников.

Об участниках

Поступить на обучение в «Герои Подмосковья» могут не только жители Московского региона, но и других регионов страны, которые имеют российское гражданство и высшее образование.

Бойцы, которые в настоящее время находятся в зоне соприкосновения с противником, тоже могут подать заявку на участие в программе, пройти конкурс. В случае успешного прохождения отборочного тура произойдет их зачисление в резерв на обучение после завершения службы.

Выпускники, успешно окончившие программу, смогут получить работу на вакантных должностях или же войдут в резервный список для последующего трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.

