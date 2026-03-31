Подольские волонтеры отправили помощь бойцам в Курск и Липецк

Подольск продолжает отправлять гуманитарную помощь на передовую. В этот раз, 31 марта, из Волонтерского центра на улице Ульяновых, 1, грузы направили по двум маршрутам, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Бойцам на Курском направлении из Подольска передали инструменты, одежду, питание и сладости. Анатолий регулярно отправляется в такие важные поездки, его последний маршрут составил 4800 километров по всей линии фронта: «Важно помогать, без нашей помощи ребята на передовой не устоят».

Также помощь передали Ирине Кахановской, жене бойца на Липецком направлении, которая раз в месяц лично участвует в перевозке грузов. В этот раз она собирается доставить лопаты, топоры, средства личной гигиены и другие необходимые вещи. Ирина отмечает, что с 2023 года уже привыкла к таким поездкам и заранее позаботилась о мерах безопасности.

«Сначала было страшно, но сейчас я понимаю, что без нашей помощи ребятам тоже тяжело. Спасибо Администрации и жителям Подольска за то, что продолжают помогать», — поделилась Ирина.

Помочь бойцам специальной военной операции может любой желающий. Принести гумпомощь можно в Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.