Подольские кадеты поздравили с наступающим Новым годом военнослужащих в госпитале

В преддверии Нового года заместитель начальника Подольского отдела вневедомственной охраны — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» майор полиции Евгений Зубков совместно с учащимися кадетского класса Росгвардии посетили пациентов 7-го Клинико-диагностического центра войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кадеты поздравили бойцов с наступающим Новым годом. Ребята подготовили подарки и письма, а также исполнили для военнослужащих песни на импровизированном концерте.

Военные врачи, в свою очередь, провели для кадетов экскурсию по центру, рассказали о своей профессии и пациентах, ответили на вопросы.

«Такие мероприятия способствуют укреплению связи между поколениями, воспитанию у молодежи чувства патриотизма и уважения к защитникам Отечества», — сказал Зубков.

Для детей гвардейского класса регулярно организуют военно-патриотические, информационно-просветительские и спортивные мероприятия. Стражи порядка рассказывают школьникам об истории создания Росгвардии, обучают строевой и тактической подготовке.

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