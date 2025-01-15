Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать дом на ул Киевской в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя, на улице Киевская продолжается ремонт одного из пострадавших в результате боевых действий многоквартирных домов. Ремонтно-восстановительные работы проводятся Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Весь процесс контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР» совершая ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе боевых действий девятиэтажный дом понес значительные повреждения от прямых попаданий снарядов, что привело к разрушению ключевых конструктивных элементов и нескольких этажей здания.

Строители проводят целый комплекс работ на объекте:

восстанавливают конструктив, ремонтируют кровлю и фасад,

проводят замену систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения,

устанавливают новые оконные и дверные блоки,

выполняют отделку мест общего пользования.

В настоящее время выполняется замена системы центрального отопления, устанавливаются новые пластиковые окна, завершается ремонт кровли и фасада.

«В планах на 2025 год восстановление более 1000 объектов на новых территориях, в числе которых 900 многоквартирных домов и 150 объектов социально-культурного значения. Специалисты качественно и быстро проводят ремонт пострадавших зданий, для того чтобы жители смогли поскорее вернуться в свои квартиры», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.