Подмосковные медики доставили 4 тонны помощи на Донбасс

Гуманитарная миссия с участием представителей Подмосковья прошла на Донбассе с 29 мая по 2 июня. Волонтеры доставили более 4 тонн помощи детям, жителям населенных пунктов и военнослужащим в зоне СВО, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Четвертая гуманитарная миссия была организована при поддержке комитета семей воинов Отечества. В поездке участвовала советник директора по воспитанию Московского областного медицинского колледжа, региональный координатор подмосковного отделения движения «Волонтеры-медики» Наталья Костяева.

В преддверии Дня защиты детей участники миссии передали часть груза воспитанникам детского дома в Лутугино. Детям привезли игрушки, канцтовары, одежду, сладости, фрукты и напитки. Для ребят организовали встречу с играми и общением: они рассказали об окончании учебного года и поделились планами на лето.

В Тошковку доставили вещи первой необходимости по запросу местных жителей — репелленты, одноразовую посуду, салфетки, туалетную бумагу и продукты питания. Также в населенный пункт передали флаги Российской Федерации. Участники миссии посетили памятник воинам, освобождавшим Тошковку в годы Великой Отечественной войны, и почтили память погибших при освобождении территории ЛНР.

Гуманитарную помощь получили и военнослужащие, выполняющие боевые задачи. Им передали продукты питания и средства личной гигиены. Кроме того, волонтеры посетили лечебные учреждения ЛНР и ДНР, где проходят лечение раненые бойцы, и передали медицинским организациям необходимые препараты.

«Каждая такая поездка — это не просто доставка гуманитарного груза. Это возможность лично поддержать людей, которые ждут помощи и уверенности в том, что о них помнят. Особенно важно было приехать к детям в преддверии Дня защиты детей», — отметила Наталья Костяева.

Гуманитарные миссии на Донбасс планируется продолжить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.