Подмосковные единороссы за неделю передали бойцам СВО новую помощь

В Мытищах в преддверии Дня Государственного флага прошла встреча с военнослужащими, приехавшими в отпуск, и их семьями, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Для бойца с позывным «Бэтмен» приобрели систему радиоэлектронной борьбы, определители дронов, бронежилет и антитепловизионные одеяла. Боец «Кузя» повезет на передовую определители дронов, маскировочные сети, антитепловизионные одеяла, рацию, спальные мешки, термобелье и инструменты.

В Одинцове партийцы собрали строительные материалы — они нужны для обустройства новых позиций. Первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Вячеслав Киреев передал через волонтеров фольгированный утеплитель, гвозди и строительные скобы.

Волоколамские партийцы и волонтеры также отправили новую партию помощи бойцам СВО.

«Мы все понимаем, как важно обеспечить наших защитников всем необходимым не только для эффективного выполнения задач, но и для поддержания их морального духа. Ваша поддержка, ваше внимание — это то, что придает им силы и уверенность», — сказала секретарь местного отделения «Единой России» Наталья Козлова.

Руководитель фракции «Единой России» в округе Талдом Михаил Аникеев вместе с единороссами и сторонниками при поддержке руководителя штаба Комитета семей воинов помог с отгрузкой груза на Луганское направление. Помимо продуктов, витаминов, теплой одежды, обуви и постельного белья, бойцам передадут электровелосипед, стройматериалы, автомобильное масло и другие необходимые вещи.

Напомним, «Единая Россия» организует сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий, адреса и контакты приемных есть на региональном сайте «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.