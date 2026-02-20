Подмосковная «Единая Россия» поздравила участников СВО и военных врачей Балашихи с 23 февраля

Секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Главный военный клинический госпиталь войск нацгвардии РФ вместе с главой Балашихи, секретарем местного отделения партии Сергеем Юровым. Они в том числе пообщался с бойцами, которые проходят лечение, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Единая Россия продолжает череду поздравлений с наступающим Днем защитника Отечества наших военнослужащих, которые проходят лечение в госпиталях городского округа Балашиха. Сегодня передали подарки и продуктовые наборы, а также пообщались лично с некоторыми ребятами, которых лечат в главном госпитале Росгвардии. Отрадно слышать от них, что здесь оказывают не только квалифицированную помощь на должном уровне, но и поддерживают морально, помогают не падать духом», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он также поздравил коллектив с наступающим праздником, а также с Днем образования Главного военного клинического госпиталя.

«Глубоко символично, что эти две даты стоят рядом. Вся история вашего учреждения — это история защиты жизни. Это не просто медицинское учреждение, это ведущий научно-методический центр всей Росгвардии. Здесь работают доктора и кандидаты наук, заслуженные врачи России, авторы уникальных методик и патентов. Сегодня этот научный потенциал работает на главную цель — спасение наших военнослужащих. Особо хочу отметить вашу систему реабилитации. Вы возвращаете бойцов в строй, к полноценной жизни», — отметил Игорь Брынцалов.

Особые слова благодарности парламентарий выразил и тем специалистам, которые регулярно выезжают в командировки, оказывают методическую и практическую помощь коллегам непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Игорь Брынцалов пожелал госпиталю дальнейшего процветания и развития, а также вручил врачам награды Московской областной Думы.

Также награды врачам вручил и Сергей Юров. По его словам, госпиталь Росгвардии в Балашихе — это особая гордость не только для муниципалитета, но и для области и страны в целом.

«Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые ежедневно решают задачи любой сложности, оказывают высокотехнологичную помощь, проводят лечение и реабилитацию военнослужащих, в том числе поступающих из зоны специальной военной операции. Особые слова благодарности — врачам, медицинским сестрам, всему персоналу. Через ваши руки проходят сотни судеб. Ваш труд требует не только профессионализма, но и огромной выдержки, человечности, силы духа», — добавил Сергей Юров.

Слова благодарности и поздравления с наступающим Днем защитника Отечества сегодня принимали и врачи Балашихинской больницы. Игорь Брынцалов вручил награды и пообщался с сотрудниками, которые добровольно ездят в зону проведения СВО.

«Наши медики спасали людей в Луганске, Донецке, Запорожье, на Херсонщине. Отдельная группа специалистов сейчас трудится в Курской области. Истории у всех разные. Кто-то брал отпуск за свой счет, кто-то ехал в составе бригад медицины катастроф. Всех объединяет смелость, верность долгу и неравнодушие. Поблагодарил наших врачей за отвагу и решимость. Со стороны подмосковного отделения „Единой России“ будем и дальше держать прямую связь с медицинскими бригадами, помогая закупать все необходимое для спасения жизней на передовой», — отметил парламентарий.

Анестезиолог Балашихинской больницы Регина Бутковская рассказала, что выезжала в Курскую область для оказания помощи военнослужащим. «Я была дважды там, в этом году еще поеду. Почему возвращаюсь? Потому что медик — это призвание. Это помощь пострадавшим. И не важно, в мирное время или военное», — подчеркнула Регина Бутковская.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.