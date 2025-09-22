Подмосковная «Единая Россия» отправила новую помощь в зону СВО и бойцам в госпиталях

За последние дни представители «Единой России» организовали доставку нескольких партий гуманитарных грузов в разные регионы зоны проведения специальной военной операции. Также внимание уделяется бойцам, проходящим лечение в госпиталях, передает пресс-служба партии.

В частности, отделение «Единой России» в Шатуре направило бойцам СВО на Херсонское направление гуманитарный конвой, собранный членами партии и всеми неравнодушнымижителями округа. Военным направили масксети, сетку-рабицу, колеса и запчасти дляавтомобиля, продукты питания, сухой душ, спальные принадлежности.

«Сейчас как никогда важно поддерживать наших бойцов. Они ежедневно трудятся на наше благо, а мы, в свою очередь, должны быть для них опорой. Приятно и радостно осознавать, что всегда рядом есть те, кто от души готов оказать помощь и поддержку!» — отметилаОльга Бурмистрова, исполнительный секретарь местного отделения партии.

Новую партию гуманитарной помощи собрали и в Кашире. В нее вошли маскировочные сети, эвакуационные тележки, медицинские принадлежности, окопные свечи, спальники, продукты питания. Груз собрали представители местного отделения «Единой России» при участии жителей городского округа.

«В эту поездку мы с однопартийцами приобрели 600 килограммов макаронных изделий и тушенку для наших бойцов», — сообщил исполняющий обязанности секретаря местного отделения партии Игорь Кручинин.

Этот груз отправился в зону СВО в субботу, 20 сентября.

В свою очередь, депутат Мособлдумы от «Единой России» Александр Орлов передал бойцам новый квадроцикл. Вместе с транспортным средством были отправлены продукты, маскировочные сети и другие необходимые вещи. Передача была организована совместно с активистами партии и осуществлена лично в руки военным.

«Квадроцикл на передовой — вещь незаменимая. Для выполнения некоторых задач более удобен, чем, допустим, та же „буханка“. Он намного меньше, маневреннее», — пояснил Александр Орлов.

«Единая Россия» не оставляет без внимания и тех бойцов, кто проходит лечение в госпиталях региона.

Так, группа депутатов «Единой России» Орехово-Зуевского городского округа доставила вЦентральный Военно-клинический госпиталь имени Вишневского гуманитарную помощь для проходящих лечение бойцов.

В новую партию вошли инвалидные коляски, специальное оборудование для туалета, средства личной гигиены, инвентарь для занятий в бассейне. Груз был собран по запросу сотрудников госпиталя.

Как отметил секретарь отделения «Единой России» в Подмосковье, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты партии в летний период активно продолжали сбор гуманитарной помощи для новых регионов и бойцов в зоне спецоперации. По его словам, за этот период было собрано около 45 тонн грузов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.