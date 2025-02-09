Под прикрытием артиллерии: первые российские ДРГ входят на окраину Покровска

Первые диверсионно-разведывательные группы ВС РФ заходят на окраину Покровска в ДНР. Им помогает артиллерия, прикрывающая спину, сообщается в Telegram-канале « Операция Z: военкоры Русской Весны ».

Украинские блогеры пишут, что на окраине Покровска пытаются прорваться российские ДРГ. Артиллеристы и танки подавляют огневые точки ВСУ в городе, а также рядом с населенным пунктом.

Также стрельба ведется по позициям украинских войск.

Ранее населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР перешел под контроль российских сил.