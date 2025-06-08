Под Херсоном ВСУ лишили света более 5 тыс человек в 18 населенных пунктах

Жители 18 населенных пунктов левобережья Херсонской области из-за очередных атак со стороны Вооруженных сил Украины по мирным объектам остались без света. В общей сложности проблема коснулась 5,1 тысячи населения, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике (15 населенных пунктов без света, 3,2 тысячи человек) и Нижних Серогозах (3 населенных пункта, 1,9 тысячи человек). Соцобъекты работают от резервного питания. Проводятся ремонтно-восстановительные работы», — рассказал в своем Telegram-канале Сальдо.

По словам губернатора, в Раденске из-за атаки со стороны ВСУ осколочное ранение руки и контузию получил мужчина 1969 года рождения. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Буркутском лесничестве в ходе обстрелов возник пожар в лесном массиве, его площадь составила 7,5 гектара. В Горноставке загорелась сухая трава на площади 350 квадратных метров. Оба пожара спасатели уже локализовали и работают над их ликвидацией.

Обстрелам ВСУ также подверглись населенные пункты Алешки, Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Ольгино, Казачьи Лагеря, Корсунка и Пролетарка.