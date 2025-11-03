Под Брянском ВСУ новым ударом ранили водителя мотороллера

сегодня в 20:03

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотника, начиненного взрывчаткой, в селе Кирилловка Климовского района пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Противник намеренно ударил по мотороллеру, находившемуся в движении. В итоге мужчина, управлявший транспортом, получил травмы.

Пострадавшему оперативно оказали первую помощь, после чего доставили в больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение.

«Пострадавшему — скорейшего выздоровления! На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Ранее Богомаз сообщал, что дежурными средствами ПВО 3 ноября над регионом было ликвидировано два украинских беспилотника. В результате этого происшествия никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.