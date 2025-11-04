Под Белгородом ВСУ ударили по «Газели» и ранили водителя

сегодня в 16:03

Гладков: от нового удара ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Белгородскую область. От преступных действий противника пострадал мужчина, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский беспилотник ударил по «Газели» в районе хутора Красиво Борисовского района. В итоге транспортное средство получило повреждения, а водитель — травмы.

«Мужчину с проникающим ранением грудной клетки и осколочным ранением плеча бригада СМП доставила в Борисовскую ЦРБ», — рассказал Гладков.

Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациента. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Гладков сообщал, что за последние сутки представители киевского режима атаковали Белгородскую область с помощью 36 беспилотников.

