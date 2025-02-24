Почти 8 т гумгруза собрали жители Сергиева Посада за день в помощь бойцам СВО

С раннего утра центральная локация акции — на Советской площади перед зданием администрации — была украшена флагами и растяжками. Играла музыка. Волонтеры принимали от жителей пакеты и коробки — консервы, картофельное пюре и лапшу быстрого приготовления, сладости, теплые носки, средства гигиены и многое другое. Люди шли целыми коллективами, вместе с детьми. За три часа акции на Советскую площадь пришли порядка 2 300 человек.

«Скорее бы Победа. Помощь продолжаем оказывать, потому что там наши ребята и надо их поддержать», — единодушно говорили участники акции.

«Любая такая акция — она вдохновляет. Посылки на фронт, собранные с любовью и теплотой, — это поддержка тех, кто сейчас выполняет боевые задачи там, «за ленточкой», — поделился боец СВО, житель Сергиева Посада Вячеслав, который сейчас проходит реабилитацию после контузии.

Всего за время поведения акции собрано около 8 тонн груза. Помимо продуктов это письма, написанные школьниками, детские рисунки, инструменты, генераторы. Все уже доставлено на склад и сейчас сортируется волонтерами. В ближайшие дни из Сергиево-Посадского округа отправится машина с посылками для военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.