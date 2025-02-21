Почти 2 тыс участников СВО оформили выплату на портале госуслуг Подмосковья

В Московской области участники специальной военной операции или члены их семей могут онлайн оформить выплату взамен земельного участка. За три недели за услугой обратились порядка двух тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

«В нашем регионе участники специальной военной операции могут получить выплату в размере 500 тысяч рублей. Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья. С момента запуска услуги этой возможностью воспользовались уже около двух тысяч раз», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Единовременная денежная выплата взамен обеспечения земельными участками» доступна на региональном портале. Подать заявление могут участники специальной военной операции и члены семей погибших бойцов. При этом необходимо иметь прописку в Московской области, справку об окончании участия в СВО и документы, подтверждающие присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. После этого следует предоставить оригиналы для сверки в выбранный МФЦ.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней. Ответ будет направлен в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.