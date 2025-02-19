Почти 1,5 т гумпомощи для СВО собрали единоросы и молодогвардейцы Люберец

Почти 1,5 тонны гумпомощи собрали активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» Люберец в рамках акции «Тепло для героя». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В сборе приняли участие депутаты Мособлдумы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско, муниципальные депутаты, а также общественные организации, образовательные учреждения, жители округа и представители клуба «Активное долголетие» в рамках партпроекта «Старшее поколение».

«Почти 150 пар теплых носков связала за год наша активистка Светлана из поселка Томилино для бойцов СВО. Передали их нашим волонтерам, а они, в свою очередь, позаботятся о том, чтобы связанные с любовью и молитвами носочки дошли до адресатов и согрели их в холода», — сказал Дмитрий Дениско.

«Весь наш округ активно включился в эту важную и добрую акцию, направленную на помощь героям. Мы, в свою очередь, также внесли свой вклад от местного отделения „Союза женщин России“. Передали партийцам комплекты теплых новых вещей. Искренняя благодарность всем, кто не остался равнодушным и откликнулся на наш призыв о помощи», — рассказала муниципальный депутат, председатель местного Совета сторонников «Единой России» Елена Верховых.

Сбор помощи пройдет до 21 февраля (включительно), потом груз отправят в Курскую область.

Партийные пункты сбора гуманитарной помощи работают по двум адресам: улица Кирова, д. 22 в Люберцах и улица Ленина, д. 9 в Дзержинском. Передать посылки можно с 10:00 до 17:00 в будние дни. Все детали можно уточнить по телефону: 8(495)503-55-36.

Жители могут принести: кондитерские изделия, чай, кофе и другие продукты длительного хранения, средства личной гигиены.

В рамках акции «Тепло для героя» жители муниципалитета также могут передать теплые вещи, связанные своими руками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.