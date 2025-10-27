По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Фото - © Фотобанк Лори
Местные жители сообщают, что сигналы тревоги слышны в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, пишет ТАСС.
О воздушной тревоге сообщалось по всей территории Украины. Это подтверждается информацией из официального источника оповещения населения.
Впоследствии, предупреждение было отменено в Киеве и большей части регионов страны.
На данный момент сирены продолжают звучать в Днепропетровском, Сумском, Харьковском и Черниговском регионах.
