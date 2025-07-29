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Экскурсию по музею погибших детей Донбасса провели для пленных ВСУ

В донецкой Горловке украинских военных провели по залам с детскими игрушками и фотографиями жертв обстрелов, сообщает Telegram-канал "Молодая Республика" .

Под конвоем автоматчиков группа пленных украинских военнослужащих посетила мемориальный музей в Горловке, где хранятся свидетельства трагедии мирного населения Донбасса.

В залах учреждения, созданного в память о детях, погибших в результате боевых действий, бойцам ВСУ продемонстрировали разбитые снарядами игрушки, личные вещи и фотографии несовершеннолетних жертв с датами их гибели.

«Перед вами экспозиция, посвященная ангелам Горловки, чьи жизни оборвали такие бессовестные люди, как вы», — обратилась к пленным сотрудница музея.

Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял о систематических обстрелах гражданских объектов Горловки украинскими силами. По его данным, под удар регулярно попадают автобусы с мирными жителями.