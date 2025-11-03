Пленный боец ВСУ Крутько рассказал о недостатке еды и боеприпасов под Купянском

Батарейка на рациях села, боекомплект и еда закончились у некоторых солдат противника в районе Купянска в Харьковской области Украины. Об этом рассказал пленный боевик ВСУ Роман Крутько, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевики противника и дальше сдаются в плен группировке российских войск «Запад» рядом с Купянском. Боец 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Крутько рассказал, что его на улице мобилизовали ТЦК. Через неделю после этого мужчину отправили в Купянск, чтобы удерживать одно из строений.

Нужную точку боевики ВСУ защищали на протяжении нескольких дней.

Затем подвоз боекомплекта и еды перестали осуществлять. Переправы через речку контролировались российскими солдатами. Крутько признался, что он с товарищами не ел на протяжении нескольких дней. Также они не спали, поскольку солдаты ВС РФ были уже по всему городу.

«Рации сели, БК и провизия закончились. И тогда мы решили сдаваться», — подчеркнул Крутько.

Боевики подняли белый флаг и без оружия вышли к солдатам ВС РФ.

