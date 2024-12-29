Пять мирных жителей пострадали в ДНР от атак ВСУ

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Пять мирных жителей пострадали в воскресенье при атаках ВСУ в Горловке

Пять мирных жителей пострадали в воскресенье при атаках ВСУ в Горловке и Красном Донецкой народной республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Трое мужчин и две женщины пострадали от ударов ствольной артиллерии и сбросов взрывчатки с беспилотников.

Повреждены складские помещения, два легковых автомобиля и пожарная автоцистерна МЧС России в Горловке.

Всего за день ВСУ совершили более 10 вооруженных атак, уточнил Пушилин.