Пять мирных жителей пострадали в ДНР от атак ВСУ
Пять мирных жителей пострадали в воскресенье при атаках ВСУ в Горловке
Пять мирных жителей пострадали в воскресенье при атаках ВСУ в Горловке и Красном Донецкой народной республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Трое мужчин и две женщины пострадали от ударов ствольной артиллерии и сбросов взрывчатки с беспилотников.
Повреждены складские помещения, два легковых автомобиля и пожарная автоцистерна МЧС России в Горловке.
Всего за день ВСУ совершили более 10 вооруженных атак, уточнил Пушилин.