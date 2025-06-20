Песков заявил, что Россия в рамках СВО наступает и будет наступать дальше

В беседе с телеканалом Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу предложения о временном перемирии. По его словам, РФ намерена сохранить стратегическое преимущество в конфликте с Украиной, сообщает «Царьград» .

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Российские власти неоднократно заявляли, что готовы рассмотреть остановку боевых действий исключительно при условии прекращения поставок иностранного вооружения Украине.

Причина тому — опасения, что продолжительное перемирие позволит Киеву реорганизовать свою армию и обновить вооружение. При этом Москва не станет использовать режим прекращения огня в собственных интересах, так как подобный шаг не рассматривается как возможность получить дополнительные преимущества.