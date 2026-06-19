Песков призвал искать больше съемок ударов ВС РФ по Украине
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результаты ударов ВС РФ по целям на Украине «впечатляющими». Он также призвал обратить внимание на различные видео с последствиями таких атак, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.
Официальный представитель Кремля высоко оценил работу ВС РФ.
«Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие, по результатам ударов наших вооруженных сил», — сказал Песков.
Он заявил, что совсем скоро ВСУ окажутся в катастрофическом положении на фронте. Киевский режим находится в тяжелой ситуации.
Песков также отметил, что российские системы ПВО демонстрируют высокие показатели. А оперативные службы принимают соответствующие меры по ликвидации последствий атак украинских дронов.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин регулярно, по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов — при необходимости его оповещают в любое время дня и ночи.
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