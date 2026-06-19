Песков призвал искать больше съемок ударов ВС РФ по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результаты ударов ВС РФ по целям на Украине «впечатляющими». Он также призвал обратить внимание на различные видео с последствиями таких атак, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости .

Официальный представитель Кремля высоко оценил работу ВС РФ.

«Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие, по результатам ударов наших вооруженных сил», — сказал Песков.

Он заявил, что совсем скоро ВСУ окажутся в катастрофическом положении на фронте. Киевский режим находится в тяжелой ситуации.

Песков также отметил, что российские системы ПВО демонстрируют высокие показатели. А оперативные службы принимают соответствующие меры по ликвидации последствий атак украинских дронов.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин регулярно, по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов — при необходимости его оповещают в любое время дня и ночи.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.