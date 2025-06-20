Пес по кличке Якут помогает бойцам-нижегородцам в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции бойцам из Нижегородской области помогает пес по кличке Якут, сообщает pravda-nn.ru .

Он поддерживает нижегородских солдат из ремонтной роты 47-й танковой дивизии.

Снимок этого отважного пса был опубликован в Telegram-канале «Народного Фронта» в Нижегородской области.

«Такой широкой улыбкой он встречает народный полк „Штаб на связи“, помогающий нашим бойцам в рамках проекта „Все для Победы!“ от „Народного фронта“ Нижегородской области. Потому что знает, что гостинцы привезли не только парням, но и ему», — написали авторы фото.