Первый турнир по русским шахматам среди военнослужащих прошел в Красногорске

Фонд «Забота» совместно с Федерацией таврелей Москвы, Центральным домом русских шахмат и Красногорским отделением Женщин России провела первый турнир по русским шахматам среди военнослужащих. Площадкой проведения стал военный санаторий «Архангельское», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По итогам 7 непростых туров определился абсолютный чемпион турнира — Дмитрий. Всего же в соревновании приняли участие 10 военнослужащих, проходящих реабилитацию в «Архангельском». Участники получили грамоты, медали и памятные подарки, а победитель — Кубок от центра помощи Забота и депутата Государственной Думы Сергея Колунова. Мероприятие получилось по-семейному теплым, несмотря на горячую борьбу в поединках!

Параллельно с турниром волонтер центра помощи Аида Костина провела мастер-класс по макияжу для жен военнослужащих в рамках проекта «С Заботой о женщине». Женщины, принявшие участие в мастер-классе, получили не только красивый макияж и хорошее настроение, но и бьюти-подарки.

«Очень важно поддерживать семьи участников СВО, проводя подобные мероприятия, в которых могут принимать участие как военнослужащие, так и члены их семей. Мы объединяем и помогаем отвлечься от повседневных забот всех членов семьи», — отметила руководитель ЦП Любовь Кузякина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.