Членами жюри выступили исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы Балашихи Наталья Махонина, Заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, чемпион мира по боксу Роман Андреев и технический директор авиакорпорации «Рубин» Роман Журавлев.

«В семьях наших военнослужащих огромный потенциал — жены, мамы и дочери не только поддерживают близких, но и сами становятся волонтерами, помогают фронту. Такие конкурсы позволяют им заявить о себе, а для нас они уже победительницы — сильные русские женщины, перед стойкостью которых можно только преклоняться», — отметил Сергей Юров

Конкурс проводится в Подмосковье для поддержки женщин из семей участников специальной военной операции, чьи поступки и жизненные истории служат примером мужества, доброты и преданности. Его участницы доказывают, что женщины способны преодолевать любые испытания, сохраняя красоту, искренность и любовь.

Итоги конкурса подведут 30 ноября 2025 года, в День матери, в музее Победы на Поклонной горе. Победительницу определит жюри, в состав которого войдут представители культуры, искусства, кино и телевидения, общественные деятели, участники и герои СВО. Председателем жюри выступит заслуженный артист России SHAMAN.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.