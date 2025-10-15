Первые операторы БПЛА и FPV дронов получили свидетельства в Балашихе

Выпуск первой группы, прошедшей обучение по программе «Оператор БПЛА коптерного типа и FPV дронов», прошел в Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе. 19 специалистов успешно завершили обучение и теперь пополнят ряды 1-й гвардейской танковой армии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк, Председатель Ассоциации Ветеранов СВО Московской области, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков и руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе Иван Клещерев.

«С момента создания этого пункта отбора граждан на военную службу по контракту около 40 тысяч военнослужащих и добровольцев со всей нашей страны прошли через этот центр. Они приехали в Балашиху, подписали контракты и отправились в зону СВО. В прошлом году мы развернули курсы подготовки операторов БПЛА, а сегодня вручаем первые удостоверения. Уверен, что этот выпуск — начало большой совместной работы, которая будет проходить здесь, на нашем пункте отбора», — сказал Сергей Юров.

В рамках мероприятия также вручили удостоверения новым членам местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

«Мы видим, как развиваются новые технологии, и, в том числе, беспилотные летательные аппараты, как активно они применяются, как набирают обороты. И такие центры, как этот, нужны для нашей общей победы. Тут ребята, которые прошли боевые действия, делятся своим опытом. Нет лучшего педагога, тренера, наставника, чем тот, кто имеет опыт боевого применения, а не только гражданского», — отметил Кирилл Лосунчуков.

Сейчас в Центре «Витязь» проходят обучение две группы из нескольких десятков человек. Третья группа уже формируется и осваивает общевоинские дисциплины. С первого дня обучения каждый кандидат заключает контракт с Министерством обороны и получает выплаты.

«Мы бы хотели, чтобы с вами была постоянная связь и, находясь там, в районе выполнения задач, вы давали нам рекомендации, что делать лучше, что пригодилось, а от чего можно и отказаться. Желаю вам мудрых командиров, везения в бою и никаких потерь», — сказал Сергей Лысюк.

Во время обучения кандидаты совершают полеты на симуляторах, производят сборку и ремонт квадрокоптеров, работают «в поле», учатся радиообмену и маскировке. После обучения добровольцам выдают свидетельство гособразца и военно-учетную специальность.

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе каждый может пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная поддержка и понимание важности каждого солдата играют важную роль в победе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.