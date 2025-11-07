Первая в области социальная гостиница для ветеранов СВО продолжает работать в Реутове

В Реутове реализован уникальный для Московской области социальный проект — для ветеранов специальной военной операции, прибывающих на реабилитацию, открыта специально оборудованная социальная гостиница. Инициатива, созданная для комплексной поддержки героев, обеспечивает комфортные условия проживания на время прохождения процедур в местном Центре ортопедии и протезирования, который по праву считается одним из лучших в России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сейчас в ней проживает Владислав Епифанцев из Забайкальского края. Он приехал на реабилитацию после ранения, которое получил во время службы под Донецком. В Реутове он вместе с супругой и матерью, которые ему помогают. Вся семья удобно расположилась в социальной квартире, предоставленной муниципалитетом именно для таких целей. Квартира расположена поблизости от Центра протезирования и была полностью отремонтирована и оснащена всем необходимым для комфортного быта.

Важно отметить, что подъезд к дому также оборудован элементами доступной среды. Пребывание в социальной гостинице для участников СВО является абсолютно бесплатным. Создание такого жилья стало логичным шагом в развитии комплексной системы поддержки ветеранов. Реутовский Центр ортопедии и протезирования, работающий с 2020 года, принимает пациентов со всей страны. За это время здесь изготовлено более 1,5 тысяч протезов, из которых свыше 600 — для участников СВО.

Алгоритм получения помощи максимально прост и эффективен: после рекомендации от Государственного фонда «Защитники Отечества» и приглашения из Центра с ветераном связываются представители городской Ассоциации ветеранов СВО, которые организуют полное сопровождение.

«Это очень удобно, особенно когда приезжаешь издалека. Не нужно ничего снимать или искать, все условия для проживания созданы», — поделился Владислав Епифанцев.

Данный проект не только решает важную бытовую задачу, но и задает новый стандарт поддержки героев, демонстрируя системный подход к их реабилитации и социальной адаптации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.