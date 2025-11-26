Пернатые коммандос: озвучен боевой потенциал российских голубей-киборгов на СВО

Российские инженеры разработали уникальных голубей-биодронов, которые могут найти эффективное применение в зоне специальной военной операции. По словам военного эксперта и историка войск ПВО Юрия Кнутова, эти «пернатые» аппараты способны не только проводить разведку, но и поражать различные цели, включая беспилотники противника, сообщает NEWS.ru .

Как рассказал специалист, прорывы российских разработчиков в области чипирования позволяют дистанционно управлять птицами и программировать их на выполнение конкретных боевых задач.

«Биодроны могут применяться против БПЛА. Нужно будет закладывать информацию птице, чтобы она понимала, какой объект необходимо поразить. Думаю, будет использоваться его видимое изображение», — пояснил Кнутов.

Помимо БПЛА, целями для биодронов могут стать легкобронированные объекты или живая сила противника с определенными опознавательными знаками. Также «боевых голубей» можно использовать для разведки позиций противника, оснащая легкими видеокамерами, уверен военный эксперт.

Ранее стало известно об успешных испытаниях первых в мире голубей-биодронов, проведенных компанией Neiry в Москве. Птицам были имплантированы специальные нейроинтерфейсы, что открывает новые возможности для мониторинга критически важных объектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.