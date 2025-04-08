Пережившие оккупацию ответили, зачем боевики ВСУ привозили жен в курское Гуево

Украинские военные привозили жен в село Гуево Курской области, чтобы они выбирали для себя вещи местных жителей. Впоследствии боевики отбирали у селян их имущество, в том числе автомобили, заявила местная жительница Елена Брахнова во время разговора с губернатором Курской области Александром Хинштейн. Видео беседы с семьей Брахновых опубликовано в Telegram-канале главы региона.

По словам женщины, украинцы привозили своих жен, которые ездили по населенному пункту и выбирали себе автомобили. Позже боевики отбирали у местных жителей транспорт, который понравился их супругам и возлюбленным.

«„Камазы“, „Мазы“ шли, трактора. Военные привозили женщин. Говорят: „Выбирайте машину“. Они ездили, выбирали машину, какую в деревне им хочется. „Бесплатный рынок“, заезжай, бери, что хочешь», — вспомнила женщина.

Губернатор Хинштейн пообещал оказать помощь семье Брахновых, члены которой прожили 8 месяцев в оккупированном селе Гуево. Он также наградил дочь Елены, 11-летнюю Алесю, которая оказывала помощь раненым родственникам и помогла их эвакуировать.

8 апреля Минобороны России официально сообщило об освобождении курского села Гуево.